C’était l’affiche de la nuit dernière en NBA entre Boston, troisième de la Conférence Est et Houston, quatrième à l’Ouest. Devant leur public du TD Garden, les Celtics ont le mieux entamé cette rencontre pour prend l’avantage à l’issue du premier quart-temps (28-19) face à des Rockets qui présentent beaucoup de déchets dans leur jeu. Boston continue de dominer les débats dans le deuxième quart-temps face à une équipe de Houston toujours aussi peu inspirée dans ses shoots. Les coéquipiers de James Harden (21 points) livrent alors une pâle copie avec leur plus faible total de points sur une première période depuis le début de la saison. C’est tout logiquement que les Celtics mènent 54-45 à la pause.

Westbrook en chef de file

Sixième succès de rang pour Houston

Avec notamment une défense plus agressive, Houston offre un nouveau visage au retour des vestiaires. Grâce notamment à Russell Westbrook (41 points), les Rockets signent un 13-0 qui leur permet de passer devant leur adversaire pour la première fois du match. Devant ses fans, Boston ne se laisse cependant pas abattre. On assiste à une fin de match serrée et indécise. A huit secondes de la fin, les Celtics comptent trois points de retard sur leur adversaire au moment où Tatum se positionne sur la ligne des lancers-francs. Après deux échecs, le troisième lancer, raté également, atterri dans les mains de Jaylen Brown qui égalise à trois points et arrache la prolongation pour son équipe (104-104).Dans une prolongation serrée où aucune des deux équipes ne veut lâcher le morceau, c’est finalement Harden sur deux lancers francs qui va offrir la victoire aux siens (111-110). Malgré 24 secondes encore à jouer, Boston ne reviendra pas dans cette partie avec un dernier tir manqué de la part de Jaylen Brown. Avec ce succès étriqué, Houston signe une sixième victoire de rang malgré un James Harden (21 points) moins en verve qu’à l’accoutumé.