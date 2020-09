Giannis élu MVP pour la deuxième fois de suite

Le timing est particulier, puisque c’est alors qu’il est déjà en vacances que Giannis Antetokounmpo a appris qu’il était le MVP de la saison régulière 2019-20 de NBA. Le toujours bien informé Adrian Wojnarowski, d’ESPN a révélé l’information ce vendredi et elle devrait être confirmée par la NBA dans les prochaines heures. L’ailier fort de 25 ans est récompensé pour sa magnifique saison régulière, qui l’a vu tourner à 29,5 points, 13,6 rebonds et 5,6 passes de moyenne avec les Milwaukee Bucks, qui ont terminé premiers de la Conférence Est. Rappelons que les votes des journalistes n’ont pas pris en compte les matchs de classement qui se sont disputés dans la bulle d’Orlando depuis le 30 juillet. Le Grec est donc récompensé ce vendredi pour des matchs disputés il y a plus de six mois !

Giannis comme Curry, LeBron, Duncan...



Il aurait sans doute préféré apprendre qu’il était le MVP 2020 en pleine préparation de la finale de Conférence, mais les Bucks, sans leur MVP au Match 5, ont été éliminés par Miami (4-1) en demi-finale. Il est le premier joueur depuis Stephen Curry en 2015 et 2016 à être élu deux années de suite. Avant lui, quatre joueurs l’ont déjà réussi au XXIeme siècle : Tim Duncan en 2002 et 2003, Steve Nash en 2005 et 2006, LeBron James en 2009 et 2010 puis 2012 et 2013, et donc Curry. On attend désormais le communiqué de la NBA avec le détail des votes...

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020

