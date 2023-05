Les Warriors prennent le meilleur début de rencontre avec un Klay Thompson en forme. Les Lakers, eux, peinent à se mettre dans le match. Ils peuvent s'en remettre à Anthony Davis pour alimenter la marque, avec 14 points, et leur défense limite la casse à l'issue du premier quart-temps (31-29). L'intérieur sera énorme dans cette partie avec 30 points, 23 rebonds et 4 contres !

Pour se donner de l'air, les champions en titre s'appuient sur les paniers primés de Jordan Poole. Il en marque trois de suite en deuxième quart-temps. Mais le sixième homme est ciblé par les Lakers et par Dennis Schroder et LeBron James (22 points, 11 rebonds). Los Angeles arrive ainsi à la pause avec un point d'avance (64-65).

Les joueurs des Lakers reprennent très bien la seconde période, avec le duo D’Angelo Russell – Austin Reaves et avec leur défense toujours aussi en place. De plus, les tirs à 3-pts commencent à tomber dedans. Golden State est un peu dans les cordes, mais reste dans la partie avant le dernier quart-temps (88-96).

Les Lakers passent un 11-3 en dernier acte qui semble sceller ce Game 1. Mais Stephen Curry (27 points), Klay Thompson (25 unités) et Jordan Poole répondent avec un 14-0 pour égaliser ! Russell, James et les Lakers sont solides dans les derniers instants et Poole manque la balle d'égalisation à 3-pts. Les hommes de Darvin Ham s'imposent donc 112-117 et reprennent déjà l'avantage du terrain ! Les champions sont déjà dos au mur.