La joie aura été de courte durée pour les Warriors. Deux jours après leur première victoire de la saison à La Nouvelle-Orléans, les Californiens ont lourdement rechuté face aux Suns, s’inclinant 121-110.

Surtout, Golden State a vu Stephen Curry se blesser gravement à la main, écrasée par les 120 kgs d’Aron Baynes après être parti à l’assaut du panier. Incapable de tirer ses lancer-francs, le meneur californien souffre d’une fracture de la main et sera absent de longs mois.De quoi occulter les belles performances de Devin Booker et Aron Baynes, auteurs de 31 points pour l’un et 24 points-13 rebonds pour l’autre.