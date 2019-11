Avec la suspension de John Collins pour 25 matchs suite à l’utilisation d’hormone de croissance, on aurait pu se dire que la saison d’Atlanta allait connaître un tournant négatif après un bon départ. La franchise est en phase de reconstruction depuis deux ans et les play-offs n’étaient pas un objectif assumé mais avec des jeunes talents et dans une conférence Est plus ouverte que sa sœur de l’Ouest, tous les espoirs sont permis. L’absence du pivot se fait clairement sentir dans la raquette lors des trois derniers matchs mais les Hawks peuvent avoir le sourire. Cette saison semble bien être celle de l’explosion pour Trae Young.

Troisième match de suite à 30 points et 10 passes



Pour sa deuxième année en NBA, le meneur sophomore a enfin trouvé son rythme de croisière. Et ce n’est pas une vilaine blessure à la cheville fin octobre face à Miami qui est venue tout remettre en cause. Si Luka Doncic, son concurrent de la Draft 2018, attire la lumière, l’ancien des Sooners de l’Oklahoma n’est pas en reste. Cette nuit, il a crevé un peu plus l’écran et porté Atlanta vers une victoire de prestige sur le parquet de Denver (125-121). Avec 42 points (13 sur 21 au tir), son record en carrière, Trae Young a désormais réussi à allier insolence, à l’image de ce petit pont sur Will Barton, et efficacité. Le « nouveau Stephen Curry » tourne depuis le début de la saison à plus de 26 points de moyenne quand il ne dépassait pas les 20 pour sa saison de rookie. Il est surtout plus adroit (44% au tir, 36% à 3 points) et c’est bien là toute la différence par rapport à son arrivée dans la Ligue. Atlanta n’est pas dans le positif (4V – 6D) mais affiche le même bilan que les Hornets (7eme).



Des statistiques en amélioration



Alors oui, il reste encore 70 matchs à jouer pour espérer jouer les play-offs, une première pour la franchise depuis 2016-2017. Mais avec Trae Young, les Hawks tiennent bien cette pépite qui les avait impressionnés lors de ses workout pré-Draft, au point de faire le choix de l’échanger avec Dallas contre Doncic. Cette confiance, le lutin la rend bien à ses dirigeants et rentre un peu plus dans les livres des records de la NBA. Contre les Nuggets, il a enchaîné son troisième match de suite avec au minimum 30 points et 10 passes. Une performance que LeBron James avait été le dernier à réaliser en mars 2018. Les deux dernières sorties de Young contre Sacramento et à Portland s’étaient soldées par deux défaites malgré la performance individuelle. Au Pepsi Center, ce match XXL a permis de mettre un terme à cette série négative de trois revers de suite. Et c’est sur ce point-là qu’il est désormais attendu : performer individuellement pour guider collectivement. Mais à 21 ans, « Ice Trae » a l’avenir devant lui.