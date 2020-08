Avec 57 unités face aux Nuggets, Donovan Mitchell est devenu le plus jeune joueur de la NBA à marquer plus de cinquante points dans un match de play-offs depuis Michael Jordan en 1986. Une statistique qui classe la performance du joueur de Utah. Malheureusement pour lui, comme His Airness 34 ans auparavant, cet incroyable exploit individuel n'a pas été synonyme de victoire. Le Jazz a été battu par Denver après une prolongation (135-125).

Après un mauvais départ, Donovan Mitchell a fait oublier l'absence de Mike Conley

Mais le joueur de 23 ans a prouvé sa capacité à s'élever au rang de leader. Et la franchise qui a terminé la saison régulière à la sixième place de la Conférence Ouest a montré qu'elle pouvait inquiéter des Nuggets qui ont terminé trois rangs plus haut. Grâce à son scoreur fou, la franchise basée à Salt Lake City est capable de prendre des matchs à Nikola Jokic & co dans une série qui pourrait s'étirer. L'absence de Mike Conley qui a quitté la bulle pour assister à la naissance de son enfant a responsabilisé Donovan Mitchell. Mené de 12 points juste avant la pause, le Jazz a pu compter sur Spida pour revenir dans le match. L'arrière avait connu un début de match difficile avec un seul panier réussi dans le premier quart-temps mais son réveil a posé beaucoup de problèmes à Denver.

Un sans faute aux lancers francs qui n'a servi à rien

Dunks, réussite à mi-distance ou efficacité à 3-points, le natif de New York a étalé toute sa palette pendant le premier match des play-offs. En plus de son 19/33 aux tirs, il a pris neuf rebonds et délivré sept passes décisives. Une performance complète qui a été entachée par une perte de balle qui a tout changé. A 1'46 de la fin du match, alors que le Jazz menait, Donovan Mitchell a violé la règle des 8 secondes. Une erreur sanctionnée immédiatement par un tir à 3-points de Jamal Murray. Son sans-faute aux lancers-francs (13/13) n'aura pas été suffisant pour faire oublier cette perte de balle. Son passage sur la ligne à 22 secondes du terme a été synonyme de prolongation et non de victoire. Durant les cinq minutes supplémentaires, le meilleur marqueur du match n'a ajouté que cinq points à son total. Au buzzer, il a réalisé la troisième meilleure performance de l'histoire des play-offs mais n'a pas connu le succès face à des Nuggets autoritaires. Dans deux jours, il aura l'occasion de capitaliser sur cette performance individuelle pour y remédier.