James Harden ne pouvait pas mieux démarrer. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre de la saison régulière de NBA, l'arrière (ou meneur) effectuait ses grands débuts, sur le parquet, avec sa nouvelle franchise, à savoir les Brooklyn Nets. Des débuts incroyables qui se sont conclus par un triple-double. En effet, l'international américain a bouclé cette rencontre avec des statistiques personnelles de 32 points, 12 rebonds et 14 passes décisives. Le natif de Los Angeles est tout simplement le premier joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double de 30 points, pour ses débuts avec une nouvelle franchise.

James Harden (32 PTS, 12 REB, 14 AST) is the first player in NBA history to put up a 30-point triple-double in his debut with a new team. pic.twitter.com/1KdPCFejtE

— NBA History (@NBAHistory) January 17, 2021





Harden, septième joueur de l'histoire en triple-double pour ses débuts



De plus, le joueur, aujourd'hui âgé de 31 ans, est le septième joueur de l'histoire de la prestigieuse Ligue de basketball à sortir un triple-double à ses débuts avec sa nouvelle équipe. Il rejoint ainsi des noms tout ce qu'il a de plus prestigieux, à savoir Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond ou bien encore Oscar Robertson. Toutefois, malgré tout cela, James Harden n'a même pas terminé meilleur marqueur de sa franchise. En effet, il s'agit de son coéquipier, à savoir l'ailier (ou ailier fort) international américain Kevin Durant (32 ans), auteur d'un nouveau match monstrueux et des statistiques personnelles finales de 42 points, 4 rebonds et 5 passes décisives.

James Harden is the 7th player in NBA history with a triple-double in their team debut, joining Russell Westbrook, Elfrid Payton, Lewis Lloyd, John Shumate, Nate Thurmond, and Oscar Robertson. pic.twitter.com/kie3uj2YfP

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 17, 2021





Harden permet aux Brooklyn Nets d'enchaîner



Au final, les Brooklyn Nets ont disposé de l'Orlando Magic (122-115). D'ailleurs, au niveau des statistiques finales des joueurs, un pensionnaire de la franchise basée dans l'État de Floride aux Etats-Unis est parvenu à s'intercaler entre Durant et Harden. En effet, le pivot international monténégrin Nikola Vucevic (30 ans) termine cette rencontre avec un double-double et des statistiques personnelles finales de 34 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Les Brooklyn Nets enchaînent donc, avec cette huitième victoire en quatorze rencontres déjà effectuées cette saison et un premier match joué le 22 décembre dernier. Surtout, avec cette nouvelle recrue plus que prestigieuse, la franchise, cinquième du classement de la conférence Est, peut voir venir.