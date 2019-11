Dirk Nowitzki a dû apprécier. Présent pour la première fois de la saison dans les tribunes de l’American Airlines Center, l’Allemand, qui a pris sa retraite cet été après 21 saisons sous le maillot de Dallas, a assisté vendredi soir à la quatrième victoire consécutive de son ancienne équipe, tombeuse des Cavaliers 143-101.



Un quatrième succès de rang à domicile qui permet aux Mavericks (10-5) de compléter une série rare, puisqu’ils ont réussi à dominer, après les Raptors, les Spurs et les Warriors, les vainqueurs des six derniers titres NBA à la suite. "Quand est-ce que c’est arrivé pour la dernière fois ?, a ensuite réagi leur propriétaire, le très médiatique Mark Cuban, rapporte le Dallas Morning News. Je prends !" Une première depuis Nowitzki

De nouveau grand artisan de cette (très) large victoire, Luka Doncic a lui bien failli signer son troisième triple-double d’affilée. Mais après avoir compilé 30 points, 14 passes et 7 rebonds en 28 minutes, il a regagné le banc à la fin du troisième quart-temps, d’où il a tranquillement assisté à la fin dans cette rencontre.



Déjà préservé lors du dernier quart contre les Warriors deux jours plus tôt, où il avait fini avec 35 points, 11 passes et 10 rebonds, le brillant Slovène a tout de même réussi à devenir le premier joueur des Mavs à marquer au moins 30 points lors de trois rencontres consécutives depuis… Nowitzki en 2010. "Ce gars peut tout faire"

Seul joueur de la Ligue à apparaître dans le Top 4 des meilleurs marqueurs (4e) et des meilleurs passeurs (2e), l’ancien Madrilène confirme ainsi match après match qu’il réalise une saison digne d’un MVP. Encensé, entre autres, par LeBron James, il apporte une cinglante réponse à ceux qui doutaient de son adaptation en NBA, le jugeant pas suffisamment athlétique, entre autres.



"Ce gars peut tout faire sur un terrain de basket, s’enthousiasmait en début de semaine son entraîneur Rick Carlisle, qui a tout de même joué avec Larry Bird à Boston. Et c’est magique ce qu’il fait actuellement. C’est phénoménal à voir." Et ce n’est sans doute que le début puisque l’ancien meilleur joueur d’Euroligue n’a que 20 ans…