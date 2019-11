🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Ja Morant (23 PTS, career-high 11 AST) hits a GAME-WINNING layup with 0.7 seconds remaining to lift the @memgrizz!



Jonas Valanciunas: 18 PTS, 13 REB

Terry Rozier: 33 PTS (ties career-high), 7 3PM, 6 AST pic.twitter.com/RxJDjzv79S

L’héritier de Conley ?

Il n’avait qu’à voir l’explosion de joie du paternel de Ja Morant pour comprendre l’exploit que venait de réaliser le meneur de Memphis. Au bout d’un lay-up compliqué entre Cody Zeller et Miles Bridges, le rookie des Grizzlies est venu offrir la victoire aux siens (117-119) sur le parquet de Charlotte. Une performance arrivée à point nommé pour Morant après un dernier match compliqué au niveau de l’adresse (2/12) lors de la cérémonie du retrait de maillot de Tony Parker à San Antonio. Mais en plus d’offrir une deuxième victoire de suite à Memphis, le deuxième de la dernière Draft a parfaitement réussi son retour à la maison.



Natif de Dalzell en Caroline du Sud, l’ancien de Murray State a évolué devant une grande partie de sa famille, à commencer par son père au milieu du terrain après le premier game winner de son fils. « Ça prouve à quel point il aime le basket et combien il était heureux, s’est enthousiasmé le fiston après le match. Je l’ai regardé et il était déjà au milieu de terrain. J’étais là à lui dire : « Papa, ta place est au premier rang. » Mais c’est lui. Il est toujours excité. » L’attente était forcément grande mais le gamin (20 ans) n’a pas déçu, comme depuis le début de la saison. Dans l’opération reconstruction voulue par la franchise du Tennessee avec les départs de Marc Gasol et Mike Conley ces derniers mois, Ja Morant est clairement la figure de proue du projet. Avec seulement onze matchs de NBA au compteur, il a déjà pris le leadership de cette équipe de Memphis malgré la présence des vétérans Jae Crowder ou Jonas Valanciunas.

En retour vers le « Rookie of the Year »



Réputé pour ses qualités de passeurs en high-school puis en NCAA et ses nombreux posters, Morant poursuit sur cette route (record en carrière face aux Hornets, 5,2 passes de moyenne) avec une adresse technique. Ses 23 points (10/15 au tir) mercredi soir à Charlotte sont dans la lignée de son début de saison (46%). Alors oui, il reste un rookie et a donc des trous d’air à l’image du match contre les Spurs ou Orlando quelques jours plus tôt. Mais grâce à ses talents de passeur, Morant a déjà su se rendre indispensable à Memphis et peut bientôt être l’un des joueurs les plus hypés de la NBA. Avec la blessure de Zion Williamson et malgré la présence de RJ Barrett et son exposition new-yorkaise, le Grizzlie peut clairement prétendre au trophée de rookie de l’année s’il continue sur cette lancée. Dans une Conférence Ouest plus acharnée que jamais, Memphis (4V-7D) n’a clairement pas l’ambition de jouer les play-offs mais avec un tel meneur, il n’a pas à regretter d’avoir fait une croix sur une partie de son histoire durant l’été.