Toronto n’a pas laissé passer l’occasion. Face à des Warriors devant encore composer sans Kevin Durant, ce qui ne les avaient certes pas empêché d’achever les Rockets lors des demi-finales de Conférence puis de balayer les Blazers au tour suivant, et avec un DeMarcus Cousins encore convalescent après six semaines d’absence, les Raptors ont en effet idéalement lancé leurs premières finales de l’histoire.

Malgré un Kawhi Leonard, le héros local, serré de très près par Andre Iguodala et ‘limité’ à 23 points à 5 sur 14 aux tirs, les hommes de Nick Nurse ont signé une première victoire convaincante en dominant les débats de bout en bout. Les champions en titre ont eu beau brièvement passer en tête dans le deuxième quart (40-41) et se montrer menaçant à l’entame de la dernière ligne droite, les représentants de la Conférence est l’ont emporté 118-109 après avoir compté dix longueurs d’avance à la pause (59-49).

Curry flambe pour rien



Kawhi Leonard moins irrésistible que face aux Sixers ou aux Bucks, c’est Pascal Siakam qui a tenu le premier rôle, l’energizer camerounais terminant meilleur marqueur des siens avec 32 points, record en carrière en playoffs, 8 rebonds, 5 passes et surtout un monstrueux 14 sur 17 aux tirs avec notamment 11 paniers réussis à la suite. Et à ses côtés, dans un tout autre registre, Marc Gasol n’a pas été en reste avec ses 20 points à 6 sur 10 aux tirs et 7 rebonds. Kyle Lowry, très précieux en défense, pouvait d’autant plus facilement se contenter de 7 points à 2 sur 9 que Fred VanVleet confirmait sa grande forme avec 15 points à 5 sur 8 aux tirs.

Cela suffisait pour rendre vain le nouveau récital de Stephen Curry. Comme il en a pris l’habitude depuis la blessure de Kevin Durant, le meneur des Warriors a une nouvelle fois affolé les compteurs, enchaînant un sixième match de rang à plus de 30 points avec cette fois 34 points à 8 sur 18 aux tirs. Dans son sillage, Klay Thompson n’a pas non plus démérité, terminant avec 21 points à 8 sur 17 aux tirs, et Draymond Green y est allé d’un nouveau triple-double - le deuxième de sa carrière en finales - avec cette fois 10 points, 10 rebonds et 10 passes, mais les Warriors n’ont pu résister à la fougue canadienne A méditer d’ici dimanche et le match 2 qui pourrait voit le grand retour de Kevin Durant. L’ancien MVP ne sera pas de trop pour mater ces Raptors.