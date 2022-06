Ils étaient quatre, ils ont tous trouvé preneur. La traditionnelle draft NBA s'est déroulée ce jeudi au Barclays Center de Brooklyn. Elle concernaient quatre joueurs français, ils découvriront tous la Grande ligue la saison prochaine. Qu'il s'agisse d'Ousmane Dieng, Moussa Diabaté, Ismael Kamagate ou Hugo Besson, tous ont été retenus lors de cette loterie qui a vu l'Italien Paolo Banchero (Duke) être appelé comme premier choix, par Orlando. Chet Holgrem (Gonzagua), drafté par OKC, et Jabari Smith Jr, troisième choix et qui fera ses débuts en NBA sous les couleurs de Houston ont suivi. Pour ce qui est de Dieng, il n'a pas eu à attendre très longtemps. Comme annoncé, le joueur de New Zealand a été le premier Tricolore retenu. Appelé par New York en 11eme position, il a été échangé dans la foulée par les Knicks avec OKC.

Besson drafté en... dernière position !

A final look at the 2022 #NBADraft board!

Visit the Draft Hub for more info on this year's draft!

➡️ https://t.co/1YgSPgSuWc pic.twitter.com/VdhI2RQNMx



— NBA (@NBA) June 24, 2022







Deuxième Français ayant entendu son nom au micro d'Adam Silver lors de cette draft, Moussa Diabaté (Michigan) évoluera aux côtés de Kawhi Leonard et Paul George après avoir été retenu en 43eme position par les Los Angeles Clippers. Kamagate, sélectionné en 46eme position, tentera, lui, de passer un cap du côté de Denver. Le jeune pivot du Paris Basket rejoint les Nuggets. Dieng, Diabaté et Kamagate déjà au courant de leur sort, seul Hugo Besson pouvait encore craindre de ne pas faire partie de cette draft. Et le suspense a été entier pour le coéquipier de Dieng à Auckland, qui a tremblé jusqu'aux toutes dernières secondes avant que son nom ne sorte finalement en 58eme et dernière position. Mais pas n'importe comment, puisque le natif d'Angers a été sélectionné par les champions 2021 les Milwaukee Bucks. Il aura donc le monstre Giannis Antetokounmpo comme coéquipier. Cela valait le coup de se faire une petite frayeur.