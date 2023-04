Le coup de massue est tombé quelques heures avant le début de match : victime d'une entorse du genou droit, Kawhi Leonard ne peut pas jouer ce Game 3 si important ! Le défi est donc énorme pour les Clippers : comment faire sans le meilleur marqueur des playoffs, sans leur superstar ? Le début de match apporte une réponse claire : avec un gros collectif et beaucoup d'énergie.

Russell Westbrook vole un ballon dans les mains de Kevin Durant, Los Angeles passe un 6-0 pour commencer et la salle est en feu. Mais le meneur de jeu multiplie les ballons perdus en attaque et les Suns répondent avec un 12-0. Le match est lancé, le duel entre Devin Booker et Norman Powell aussi (27-27). Ce dernier maintient les siens dans le match qui commence tout doucement à basculer dans le camp de Phoenix (51-54).

Après la pause, la défense de Los Angeles, suite à son premier acte réussi, cède physiquement. Elle commet trop de fautes et offre 16 points sur la ligne des lancers-francs en troisième quart-temps. Il y a plus d'espaces aussi, Kevin Durant en profite et Booker (45 points) continue de se régaler. En face, Powell (42 points) et Westbrook font leur possible pour rester au contact mais les troupes de Monty Williams ont fait le break (85-94).

En dernier quart-temps, Tyronn Lue lance un cinq composé de joueurs de petite taille pour être encore plus agressif en défense, sur les lignes de passe, et avec des prises à deux. Cela fonctionne un temps, avec un 7-0, mais les espaces sont avalés par Booker et les intérieurs prennent des rebonds offensifs précieux. Un ballon perdu de Westbrook (30 points, 12 passes, 8 rebonds) et un shoot à 3-pts de Torey Craig plus tard, Phoenix s'impose 124-129 et mène 2-1 dans cette superbe série.