La NBA House ouvrira ses portes un jour avant le premier match NBA de saison régulière à Paris, qui opposera les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks, le vendredi 24 janvier 2020 à l’AccorHotels Arena. Un événement où seront présentes les légendes des Charlotte Hornets, Muggsy Bogues et Dell Curry, mais aussi celle des Milwaukee Bucks Kareem Abdul-Jabbar.

La NBA House, hébergée dans un lieu historique et au cœur de Paris, offrira diverses activités autour du basket-ball, et mettra en avant l’expérience de la NBA. La NBA House proposera un demi-terrain de basket où les fans pourront s’affronter dans une série de skills challenge et autres matchs. Les fans pourront aussi profiter de la présence de Muggsy Bogues et Dell Curry (légendes des Charlotte Hornets), de Kareem Abdul-Jabba (légende des Milwaukee Bucks), des mascottes, deséquipes de dunks, et bien plus encore.

« La NBA House sera le rendez-vous des fans de tous âges pour vivre l’expérience NBA au cœur de Paris » a déclaré Kent Christian, Vice-Président Associé de la NBA EME en charge des événements, du marketing et des opérations. « Le NBA Paris Game 2020 a généré un intérêt sans précédent dans la capitale française et par-delà. Nous avons hâte d’accueillir à la NBA House, tous les fans et invités venant de l’Europe entière, afin de célébrer la ligue, nos équipes et nos joueurs. »

La NBA House proposera une série d’activités interactives et personnalisées pour les fans, avec notamment des cadeaux à gagner, des animations sur le terrain de basket et des matchs tout au long de l’événement. Les visiteurs auront également la possibilité de faire leurs achats au NBA Store présent sur place qui proposera une gamme de produits officiels NBA, dont les derniers produits des Charlotte Hornets et des Milwaukee Bucks, des articles exclusifs NBA Store, ainsi que des produits NBA Paris Game 2020.

Les partenaires du NBA Paris Game 2020 comprennent le partenaire titre beIN SPORTS, beats, Gatorade, Fanatics, Foot Locker, ParionsSport, Nike, SAP, Tissot et 2K Sports.

La NBA House, située à la Halle des Blancs Manteaux, au 48 rue Vieille du Temple, 75004, sera ouverte du jeudi 23 janvier au dimanche 26 janvier. Les horaires d’ouvertures seront disponibles à l’approche de l’événement sur nbaevents.com/nbahouseparis.

Les fans en France peuvent trouver plus d’information sur NBA.com/France, le site officiel de la NBA hébergé sur beinsports.com, sur la NBA App (App Store / Google Play) ainsi que sur Facebook (NBA France) et Twitter (@NBAFrance). Les fans peuvent également acheter tous les derniers produits officiels de la NBA sur NBAStore.eu.