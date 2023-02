Zion Williamson rechute et reste à l'infirmerie

On n’a plus vu Zion Williamson sur un parquet NBA depuis le 2 janvier, et il va malheureusement falloir attendre encore de longues semaines pour le revoir.

Le président des New Orleans Pelicans, David Griffin, a ainsi expliqué que l’ailier fort avait ré-aggravé sa blessure aux ischio-jambiers lors d’un entraînement en 3-contre-3, alors qu’il n’était plus très loin d’un retour. Même s’il avait déclaré forfait pour le All-Star Game, pour lequel il avait été choisi comme titulaire, le 1er choix de la Draft 2019 était espéré de retour dans la foulée.

Il faudra donc attendre encore de longues semaines supplémentaires pour revoir Zion Williamson en action. Une très mauvaise pour les Pelicans, qui n’ont gagné que 6 matchs sur 20 depuis la blessure de leur star, qui tourne à 26.0 points, 7.0 rebonds et 4.6 passes de moyenne. Le club de La Nouvelle-Orléans est par ailleurs tombé de la 3e à la 7e place de la conférence Ouest dans ce laps de temps, et sa place dans le Top 10 n’est plus du tout assurée…