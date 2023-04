Zion Williamson pas encore à l'aise pour revenir

Reverra-t-on Zion Williamson cette saison ? Rien n’est moins sûr car l’ailier fort des Pelicans, victime d’une déchirure aux ischio-jambiers le 2 janvier dernier, ne se sent pas encore totalement à l’aise physiquement…

« C’est frustrant. Je ne vais pas vous mentir. C’est très frustrant. Ne pas pouvoir jouer, ça craint. Mais je tiens à dire que les choses se sont améliorées », a-t-il ainsi expliqué. « Physiquement, je vais bien, maintenant il s’agit juste de savoir quand je me sentirai Zion. Je connais l’atmosphère dans laquelle je vais entrer, en me basant sur l’expérience des playoffs. Il s’agit maintenant de savoir quand je me sentirai Zion ».

Zion Williamson ne reviendra ainsi pas pour le « play-in » face au Thunder, ni contre celui face aux Wolves en cas de victoire. Quant à sa participation à une éventuelle série de playoffs face aux Nuggets, elle reste encore très hypothétique.

« Quand je fais certains mouvements, j’hésite. Parfois, il y a de l’hésitation, parfois non. Je comprends l’importance des matchs à venir et je ne veux pas hésiter ou faire quelque chose qui pourrait nuire à mon équipe » conclut ainsi le All-Star.