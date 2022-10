Zion Williamson et Brandon Ingram souffrent de blessures légères

Face à Utah, la semaine dernière, les Pelicans ont non seulement perdu mais également enregistré les blessures de Brandon Ingram et Zion Williamson. L'ailier avait été touché au visage, après un choc involontaire avec son coéquipier Naji Marshall. L'intérieur, lui, a lourdement chuté sur le dos après une tentative de dunk. Touchés, les deux joueurs n'ont ainsi pas pu disputer la prolongation et l'inquiétude grandissait à New Orleans.

Finalement, la franchise a donné de bonnes nouvelles concernant les deux stars. « La chute de Zion aurait pu être bien pire. Il a des douleurs », raconte le coach Willie Green. « Herb Jones est touché au genou et Ingram au visage. Rien de catastrophique, mais il faut surveiller tout ça dans les prochains jours. »

Dans le détail, on apprend que Brandon Ingram est entré dans le très sérieux protocole des commotions cérébrales instauré par la NBA. La ligue ne prend jamais à la légère les blessures qui touchent la tête des joueurs, et par conséquent, l'ailier des Pelicans va devoir passer les différentes étapes et réussir des tests avant de retrouver les parquets. Du côté de Zion Williamson, l'absence ne devrait pas dépasser quelques jours puisqu'il est incertain pour le prochain match des Pelicans, ce mardi soir contre les Mavericks.