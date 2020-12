Zion Williamson, enfin à temps plein

Annoncé comme la future grande star de la NBA, Zion Williamson n'a pas encore eu l'occasion d'exploiter tout son potentiel. A cause de son physique hors-norme, il a été limité par les blessures lors de sa saison rookie. Mais après quatre mois sans jouer et une perte de poids pour économiser ses genoux, le joueur de la Nouvelle-Orléans semble sur la bonne voie. Lors de la média week, il a évoqué sa motivation. « Je veux montrer que je suis un basketteur. Je suis en bonne santé et prêt à jouer. Je suis simplement un joueur différent. Je pense être le joueur que tout le monde adorait. » Zion a exporté cette volonté sur le terrain.

En pré-saison, il a tourné à 28,5 points et 10 rebonds par match. Un rendement confirmé lors du premier match de la saison régulière face à Toronto. Le premier choix de la draft 2019 a commencé la saison avec un double-double : 15 points, 10 rebonds. Une belle performance qui annonce de bonnes choses pour la suite.

Zion a failli faire tomber un record de plus de 20 ans



Alors que ses débuts dans la Grande Ligue avaient été perturbés par des problèmes de genoux, l'ancien de Duke a cette fois pu participer au training camp et au premier match de la saison. Une excellente nouvelle pour celui qui avait raté trois mois de compétition l'an passé. Face aux Raptors et pour les matchs à venir, son staff a décide de lâcher le fauve. Le joueur de 20 ans n'aura aucune restriction de temps cette année. On devrait donc le voir très régulièrement jouer 30 minutes, comme mercredi, ou plus par match. Cette stratégie promet un rendement effrayant. Lors de sa découverte de la NBA, il tournait à 22,5 points, 6,3 rebonds et 2,1 passes décisives en 28 minutes par match. Ramenés à 40 minutes, cela représente 32,3 points, 9 rebonds et 3 passes décisives.

Pour un rookie, c'est énorme. Cette efficacité lui a permis de se rapprocher d'un record vieux de presque 25 ans. Ce mercredi contre Toronto, Zion Williamson a joué son 25eme match NBA. Suffisant pour lui permettre d'atteindre les 555 points dans la Grande Ligue. Dans l'histoire, seul Allen Iverson a fait mieux avec 556 unités. Le joueur des Pelicans semble enfin lancé. S'il arrive à rester en bonne santé, ce monstre physique qui avait déjà connu quelques pépins au lycée et en NCAA pourrait prendre son envol et enfin confirmer au plus haut niveau.