Zion, une première marquante

Ils étaient exactement 18 365 à s’être entassés dans les tribunes du Smoothie King Center mercredi soir, pour les grands débuts de Zion Williamson en NBA. "Ça va être un cirque, et tout le monde le sait", avait annoncé son coach, Alvin Gentry. Après plus de trois mois d’absence en raison d’une opération au genou droit, le numéro un de la dernière draft, peut-être le joueur le plus attendu depuis l’arrivée de LeBron James dans la ligue en 2003, a enfin disputé son premier match avec les Pelicans, face aux Spurs.



Et s’il n’a pu empêcher le revers des siens (117-121), qui affichent désormais un bilan de 17 victoires pour 28 défaites, il a fini très fort cette rencontre en inscrivant 17 de ses 22 points dans le dernier quart-temps, compilant au final 7 rebonds et 3 passes. Plus fort encore, il a marqué ces 17 points, dont 3 de ses 4 tirs à 3 points (à 100% de réussite), consécutivement, pour ramener la franchise de Louisiane à une petite longueur. En vain, donc. Une série conclue, avant sa sortie, par un lancer franc et sous les acclamations d’une foule qui lui criait, déjà, "MVP, MVP !". Popovich impressionné

A 19 ans, l’ancienne star de Duke n’est pas encore le "MVP" (Most Valuable Player), mais, comme en pré-saison, il a vraiment impressionné. Même Gregg Popovich, qui en a pourtant vu d’autres, a été scotché par sa prestation. "Ça me rappelle quand je débutais comme assistant de Larry (Brown, lors de la saison 1988-89, ndlr), et que j’étais fasciné en regardant Michael (Jordan). Je ne savais même pas ce qui se passait dans le match, je ne pouvais pas arrêter de le regarder. J’ai donc repensé à ça, avec cette nouvelle génération qui arrive et qui fait plaisir à voir", a commenté l’historique coach de San Antonio.



L’intéressé a quant à lui reconnu avoir vécu "la première dont (il rêvait)… sauf pour la défaite. Mais ça fait du bien d’être de retour. Il faut s’améliorer et se concentrer sur le prochain match." Un prochain match qui se déroulera vendredi, toujours à domicile, face aux Nuggets, pour le deuxième acte du "cirque" Zion…