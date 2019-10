On n’arrête déjà plus Zion Williamson. Confirmant ses premières sorties avec les Pelicans, le numéro un de la dernière draft a de nouveau offert un récital dans la raquette lors du déplacement à San Antonio, terminant avec 22 points à 8 sur 11 aux tirs et 10 rebonds.

De quoi permettre aux Pelicans de l’emporter 123-114 dans le Texas avec également 16 points de Jrue Holiday.

Côté Spurs, ce sont Brian Forbes et DeMar DeRozan qui ont été les plus en vue avec 18 et 16 points.