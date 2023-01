Zach LaVine parvient à enchaîner les bonnes performances

Depuis le début de la saison, Zach LaVine avait du mal à réussir ses « back-to-back », ces séquences où les équipes disputent deux matches en deux jours. Physiquement, l'arrière de Chicago souffrait pendant la seconde rencontre et ses performances étaient moins bonnes. La preuve dans les derniers jours de l'année 2022 : après avoir inscrit 43 points contre Detroit, il était tombé à 16 unités face à Cleveland.

Une semaine après, tout va mieux et tout va bien. LaVine venait en effet de mettre 41 points aux Sixers avec un superbe 11/13 à 3-pts et il fallait enchaîner dès le lendemain contre Utah. Mission réussie avec 36 points au compteur à 12/21 au shoot dans la victoire de Chicago, la troisième d'affilée.

« Les premiers back-to-back, je jouais mais je ne me sentais pas bien », confirme-t-il. « Désormais, je me sens bien. Mes jambes vont bien. Je me sentais bien en début de match. C’est agréable de se sentir soi-même à nouveau. C’est comme ça quand on sort d’une opération. Tout le monde veut vous revoir à votre niveau, mais sans entraînements et rééducation, il y a des hauts et des bas. Je savais que j’allais revenir. »

Preuve qu'il est en bonne forme physique malgré avoir disputé 38 minutes la veille à Philadelphie, l'ancien joueur de Minnesota a bien terminé la rencontre, avec un dernier quart-temps à 12 points et trois shoots à 3-pts de suite qui ont renversé le Jazz. « Il connaît son physique mieux que personne et ces dernières semaines, il retrouve ses jambes », peut se réjouir son coach Billy Donovan. « Il est facile et a trouvé l’équilibre entre shooter à 3-pts et attaquer le cercle, pour marquer ou passer. »