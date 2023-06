Zach Collins impatient de défier Victor Wembanyama

Le (faux) suspense arrive bientôt à son terme. C’est en effet jeudi que les San Antonio Spurs annonceront officiellement qu’ils vont prendre Victor Wembanyama avec leur premier choix à la Draft. Dans le Texas, personne ne le cache plus…

"Aussi talentueux soit-il, on est impatient de l'avoir dans notre équipe", annonce ainsi Zach Collins au sujet de son futur partenaire de club. "Pour l'accompagner. On est impatient de lui montrer comment on fait les choses ici car, en parlant d'organisation, il n'y a pas énormément de meilleurs endroits que San Antonio pour commencer sa carrière, étant donné la culture et le palmarès qui sont présents ici."

À seulement 25 ans, et même s’il a beaucoup fréquenté l’infirmerie, de Portland puis de San Antonio, Zach Collins fait partie des vétérans chez les Spurs. Il sera en tout cas là pour accompagner « Wemby » dans ses premiers pas dans la Grande Ligue.

"Ce n'est pas tous les jours que, faisant 2m11, j'affronte un joueur qui fait 10 ou 15 centimètres de plus que moi. Rien que ça, ça va être marrant. Ça va être une bataille tous les jours. Déjà que chaque entraînement a été très compétitif cette année, cela ne pourra l'être qu'encore davantage avec lui la saison prochaine."