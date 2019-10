Trae Young et Karl-Anthony Towns sont les premiers joueurs de la semaine, cette saison en NBA. Le meneur des Atlanta Hawks (2 v., 1 d.) a été nommé dans la conférence Est, après avoir tourné à 38,5 points, 9,0 passes et 7,0 rebonds de moyenne par match. A l’Ouest, c’est l’intérieur des Minnesota Timberwolves (3 v., 0 d.) qui a été récompensé, lui qui affiche 32,0 points, 13,3 rebonds et 5,0 passes par rencontre.