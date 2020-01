Williamson finit fort

Systématiquement préservé dans le dernier quart-temps lors de ses deux premiers matchs, Zion Williamson, qui n’avait encore pas joué depuis son arrivée en NBA en raison d’une opération du genou, était bien sur le parquet dans le money-time dimanche, lors de la réception des Celtics dimanche. Et après deux défaites, il a connu son premier succès dans la ligue, les Pelicans l’emportant 123-108, avec un double-double du numéro un de la dernière draft.



Après avoir joué 18 puis 21 minutes, l’ancien de Duke a vu son temps de jeu monter à 27 minutes. Le temps de compiler 21 points, 11 rebonds et 2 passes. Il a notamment inscrit 8 points dans les 3 dernières minutes pour permettre aux hommes d’Alvin Gentry de l’emporter. Mais il n’a pas pu totalement savourer cette performance. Car la soirée a surtout été marquée par la disparation tragique de Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère avec huit personnes, dont sa fille de Gianna.



"Kobe représentait beaucoup pour moi, a ensuite expliqué Williamson. J’avais ses deux maillots. C’est vraiment dur. J’allais au stade quand j’ai appris la nouvelle. J’ai juste prié pour sa famille. C’est encore plus horrible que ça arrive avec sa fille. J’espère que la famille Bryant recevera tout le soutien dont elle a besoin." Originaire de Los Angeles, Lonzo Ball, auteur de 15 passes, était encore plus touché par la disparition du "Black Mamba". Mais l’ancien Laker a lui aussi réussi à faire abstraction, l’espace d’un match, de cette terrible nouvelle, et affiché une complicité de plus en plus évidente avec Williamson. Prometteur, d’autant plus qu’outre Brandon Ingram (16 points), à un niveau de All-Star cette saison, les vétérans Jrue Holiday (25 points), JJ Redick (17 points), Derrick Favors (15 points et 10 rebonds) ont également répondu présent.