Westbrook dépasse Magic Johnson

Auteur de 28 points, 10 rebonds et 13 passes décisives lors de la victoire de Houston contre New Orleans (126-123) samedi soir, Russell Westbrook a réalisé le 139e triple-double de sa carrière. Il dépasse ainsi Magic Johnson, et devient le deuxième joueur de l'histoire dans ce classement, derrière Oscar Robertson (181).

"Je sais que de nos jours obtenir un triple-double semble normal, mais je suis fier de mon énergie, de mes sacrifices, des nombreuses choses que je fais sur le terrain pour me préparer à être compétitif chaque soir et jouer à un niveau élevé, a déclaré le meneur des Rockets. Pour moi, c'est un grand accomplissement, surtout que quand j'étais enfant je ne pensais que je jouerais en NBA. Maintenant, être là et être dans les livres d'histoire est juste une bénédiction."

Beau joueur, Magic Johnson a publié un tweet pour le féliciter.