Washington: Porter Jr rejoint les Bulls

Otto Porter Jr (25 ans) a été transféré aux Chicago Bulls en échange de Bobby Portis et de Jabari Parker. Signé il y a un an pour 106 millions de dollars sur quatre ans, l'ailier des Wizards n'a jamais confirmé les attentes placées en lui. La franchise de la capitale américaine se débarrasse d'un gros contrat et récupère en Portis et Parker deux joueurs qui seront agents libres cet été.

Les Bulls misent eux sur un excellent shooteur et défenseur qui va faire le plus grand bien à la franchise de l'Illinois, actuellement 13e de la conférence Est et déjà écarté de la course aux playoffs. Par ailleurs, Washington a également récupéré Wesley Johnson, envoyé aux Pelicans contre Markieff Morris et un tour de draft en 2023.