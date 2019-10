Warriors: Thompson forfait pour toute la saison ?

Alors qu’un point sur l’évolution de sa blessure était censé être effectué en février prochain, Klay Thompson, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du match 6 de la finale NBA entre les Raptors et les Warriors le 13 juin dernier, pourrait finalement ne pas jouer de la saison.

"Il a peu de chances de jouer cette saison, a déclaré son entraîneur Steve Kerr, interrogé par NBC Sports. Il faut être réaliste et préparer nos jeunes joueurs à occuper sa place. Et quand il reviendra, on espère qu’ils se seront développés, joueront un rôle dans la rotation et seront prêts à apporter leur pierre à l’édifice."