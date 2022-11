Warriors : James Wiseman envoyé en G-League

Malgré l’énorme écart au score face aux Spurs cette nuit, il n’a eu le droit qu’à neuf minutes de jeu. Ses premières minutes après trois matchs sans rentrer du tout en jeu. Le temps pour James Wiseman de produire 2 points, 2 rebonds et 2 passes, en plus d’erreurs défensives.

« C’est vraiment dur pour n’importe quel joueur d’être hors de la rotation après avoir joué et ça l’est encore plus pour un jeune joueur comme James qui a déjà eu de nombreux obstacles dans sa carrière. Mais ce que j’aime chez James, c’est qu’il a une attitude parfaite. Il a tout ce qu’il faut pour réussir et je crois en lui, je sais qu’il va devenir un super joueur mais pour y arriver, il a besoin de temps de jeu, il a besoin de jouer. Et c’est compliqué quand vous n’avez pas de temps de jeu », remarque Steve Kerr après la rencontre, largement gagnée par les Warriors (132-95).

Au moins dix jours

Celui-ci a trouvé une réponse logique au problème : envoyer le pivot en G-League, avec les Santa Cruz Warriors. « Il va y rester pendant une longue période pour pouvoir s'entraîner et jouer plusieurs matchs. Ce ne sera pas juste pour un match. On veut lui donner dix jours ou plus, et je sais qu’il trouvera le moyen de revenir dans notre rotation. Mais la meilleure chose pour lui aujourd’hui, c’est de jouer et d'enchaîner », justifie le coach.

Ce n’est pas la première fois depuis le début de sa carrière, plombée par les blessures, que le jeune espoir est envoyé dans l’antichambre de la NBA. L’an passé, il y avait joué plusieurs matchs en tournant à 16,5 points et 7,5 rebonds de moyenne.