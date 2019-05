Vogel, la roue de secours des Lakers

Il y a un peu moins d'un an, les Los Angeles Lakers marquaient le coup en recrutant LeBron James, l'un des athlètes les plus célèbres et accomplis de la planète. Une arrivée qui semblait en annoncer d'autres, également clinquantes, pour que le retour au premier plan de la franchise soit rapide et autoritaire. Alors que les playoffs battent leur plein et que les Angelenos sont déjà en vacances depuis près d'un mois après un fiasco en saison régulière, l’avenir immédiat est nettement moins prometteur.

Après le départ surprenant du président Magic Johnson (qui s’est aperçu 6 mois après tout le monde qu’il n’était pas fait pour ce rôle), et le licenciement attendu du coach Luke Walton, nommé par la précédente direction, trouver de nouveaux hommes forts est un chemin de croix. Au moins sait-on déjà qui s’assiéra sur le banc du Staples Center pour tenter de redresser la pente. Monty Williams, qui a opté pour les Phoenix Suns – une franchise pourtant à peine moins dysfonctionnelle – et Tyronn Lue, vexé par le peu de considération pour son palmarès au moment de finaliser le deal, étaient les premiers choix. C’est finalement Frank Vogel, l’ancien coach des Indiana Pacers et du Orlando Magic qui a accepté cette tâche, comme l’a annoncé ESPN samedi soir.

Un choix par défaut

Il y a 4 ou 5 ans, cette arrivée aurait été accueillie comme un très joli coup. A l’époque, Vogel avait une cote importante et s’était montré capable de faire des Pacers le seul concurrent du Miami Heat digne de ce nom dans la Conférence Est. Depuis, celui qui avait débuté en NBA comme assistant-vidéo à Boston et Los Angeles au début des années 2000 a connu quelques déboires. Son échec à Orlando entre 2016 et 2018, avec une équipe sensiblement identique à celle qui s’est qualifiée pour les playoffs cette année, a dissuadé les 29 franchises de lui proposer un poste l’été dernier. C’est en tant qu’assistant de Tyronn Lue, se murmurait-il, que Vogel devait retrouver une porte d’entrée vers la ligue. Les négociations avec Lue ayant échoué et aucun autre technicien huppé n’ayant manifesté d’intérêt pour le job, c’est à lui que revient la mission compliquée de redorer le blason des Purple and Gold.

Rob Pelinka, le General Manager, a couvert ses arrières. Jason Kidd, star des années 2000 en NBA, officiera comme adjoint de Vogel. Une nomination qui pose question, tant Kidd a l’étiquette d’un amateur de putsch depuis sa retraite. Ses expériences en tant qu’entraîneur principal à Brooklyn et Milwaukee se sont toutes les deux achevées dans l’aigreur et le sentiment que l’ancien meneur de jeu All-Star visait des pouvoirs plus élargis. Sa présence est a priori due à sa bonne relation avec LeBron James et sa collaboration récente avec Lonzo Ball, le meneur des Lakers, dont le style de jeu rappelle justement celui de Kidd.

En attendant, Magic Johnson n’a toujours pas été remplacé et c’est le flou artistique en termes hiérarchiques. Pelinka est a priori décisionnaire, mais le comité directeur compte autant d’avis différents sur le recrutement et l’orientation sportive que de membres. Une chose est sûre : les Lakers sont en retard sur la concurrence concernant les joueurs majeurs qui seront libres cet été, à savoir Kevin Durant, Kawhi Leonard et Kyrie Irving…