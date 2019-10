Vince Carter déjà dans l’histoire

En pénétrant sur le parquet de la Little Caesars Arena de Detroit lors du premier quart temps du match entre les Pistons et les Hawks jeudi soir, Vince Carter est encore entré un peu plus dans l’histoire de la NBA.

A 42 ans, l’octuple All-Star est en effet devenu le premier joueur à prendre part à 22 saisons dans la ligue nord-américaine. Et il pourrait s’offrir un nouveau record dans quelques semaines, puisqu’il serait également le premier joueur à jouer en NBA dans quatre décennies différentes.

"On a pas mal de gars qui n’étaient même pas nés quand il a commencé. Il stabilise notre équipe. Il n’a pas marqué ce soir, mais la feuille de stats ne peut pas montrer tout ce qu’il a fait pour nous aider à gagner", a ensuite commenté son coach Lloyd Pierce, qui n’a que quelques mois de plus que lui.

Au final, "Vinsanity" aura joué 10 minutes, pour une passe décisive, une balle perdue et une faute.