Victor Wembanyama commencera-t-il à la ligue d'été de Sacramento ?

Chaque année, la Summer League de Las Vegas est un événement sportif très important dans le calendrier estival de la NBA. C'est en effet l'occasion de voir les rookies pour la première fois dans l'environnement de la ligue. Néanmoins, la ligue d'été de Las Vegas n'est pas la seule au programme puisqu'il en existe une autre à Salt Lake City ou encore à Sacramento.

Cette dernière aura lieu entre le 3 et le 5 juillet avec plusieurs équipes dont les Spurs, qui ont le premier choix de la Draft. Il est donc fort possible que Victor Wembanyama fasse ses premiers pas à Sacramento et non à Las Vegas. « Toutes les Summer Leagues sont des Summer League de la NBA », a réagi Adam Silver qui ne semble pas préoccupé par cette nouvelle. « Je soutiens celle de Sacramento. Je me souviens que Vivek Ranadive (le propriétaire des Kings), en arrivant en NBA, voulait faire cela. »

D'ailleurs, rien n'indique que le Français jouera vraiment à Sacramento, quelques jours avant le début de la Summer League de Las Vegas, le 7 juillet. Car il est évident que le probable premier choix de la Draft 2023 sera très surveillé par sa nouvelle équipe. « Ce que je veux, c'est que Victor prenne de l’expérience sur le terrain et je pense que son équipe devra prendre les bonnes décisions, indépendamment des questions commerciales concernant l’endroit où il commencera », conclut le patron de la NBA.