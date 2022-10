Victor Wembanyama a plus que séduit les Etats-Unis

R.C. Buford (Spurs), Sam Presti (Thunder), Chris Paul, Devin Booker, Trevor Ariza ou encore DeMarcus Cousins et les championnes WNBA Chelsea Gray et A’ja Wilson. Il y avait du beau monde dans la petite salle d'Henderson, située dans la banlieue de Las Vegas. Comme beaucoup d'Américains devant leur petit écran, ils étaient là pour assister au "choc des titans" entre le Français Victor Wembanyama et l'Américain Scoot Henderson, ou plutôt à la rencontre amicale entre le G-League Unite, une formation composée essentiellement d'anciens lycéens américains, et les Mets de Boulogne-Levallois.

Spectateurs comme téléspectateurs n'ont pas été déçus car on a bel et bien assisté au duel entre les deux meilleurs joueurs de leur génération. Si le Boulogne-Levallois de Vincent Collet s'incline 122-115 face à cette jeune formation, on retiendra que le Français termine la rencontre avec 37 points, 4 rebonds et 5 contres à 11 sur 20 aux tirs, à 7 sur 11 à 3-points. De loin comme de près, Wembanyama a confirmé qu'il était le grand favori pour être choisi en 1ère position de la Draft 2023. Son aisance technique est bluffante pour un joueur de 2m20.

En face, Scoot Henderson est aussi un phénomène, mais plus classique physiquement. C’est un arrière puissant et technique. C'est un créateur qui aime faire jouer les autres, et c'est aussi un finisseur qui aime se mesurer aux intérieurs adverses. Il termine la rencontre avec 28 points, 5 rebonds, 9 passes et 2 interceptions. Le tout à 11 sur 21 aux tirs, dont 2/3 à 3-points.

Les deux se retrouveront dès jeudi soir, à 21h00 heure française, pour la deuxième manche.