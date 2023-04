Victor Oladipo de retour en octobre ?

Au Panthéon des joueurs les plus malheureux, Victor Oladipo sera bien classé puisque ce week-end, il s'est gravement blessé au genou pour la 3e fois en quatre ans ! Lui qui avait envisagé, un temps, de raccrocher les basket s'était battu pour revenir au plus haut niveau, et le voilà de retour à la case départ.

« Je l’ai vu traverser ça au quotidien, en faisant preuve d’une grandeur d’âme », se souvient d'Erik Spoelstra, qui a eu envie de vomir en le voyant se blesser... « Ces deux dernières années, il a bossé comme un fou pour être en pleine forme. Quand on ne peut pas jouer, c’est véritablement frustrant pour un joueur. Mais il ne le montrait pas, il était toujours positif, avec le sourire aux lèvres. »

Victime d'une rupture du tendon rotulien, l'arrière du Heat va se faire opérer, et selon The Athletic, son indisponibilité pourrait être de six mois. Ce qui signifie dans le meilleur des cas, il pourrait effectuer son retour fin octobre, pour le début de la prochaine saison. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il est maître de son destin puisqu'il possède une clause pour activer sa dernière année de contrat à neuf millions de dollars. Il ne fait aucun doute qu'il va l'activer pour effectuer sa convalescence avec la tête libérée, et sans le stress d'être sans contrat.