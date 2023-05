Vers un divorce entre les Grizzlies et Dillon Brooks

Moins d'une semaine après avoir pris la porte avec ses Grizzlies, puis avoir écopé d'une amende pour ne pas s'être présenté devant la presse, Dillon Brooks a appris qu'il n'était plus le bienvenu à Memphis. Lui qui se considérait comme un cadre du groupe va devoir se trouver une nouvelle équipe cet été.

C'est ce que révèle The Athletic qui se fait l'écho des rumeurs sorties après les entretiens de fin de saison. Free agent cet été, Brooks s'imaginait prolonger aux Grizzlies mais ses dirigeants ont été très déçus par son rendement dans la série face aux Lakers, et ils lui ont fait comprendre que leur décision était ferme. Pour la direction, c'est mieux que le joueur, comme la franchise, prennent un nouveau départ après cette sortie dès le premier tour, ponctuée d'une humiliante défaite de 40 points dans le Game 6.

Considéré comme un "3-and-D", Brooks avait refusé une proposition en début de saison pour prolonger, et les discussions étaient terminées. Il va donc tester le marché cet été, et malgré ses frasques et ses provocations, il ne devrait pas avoir trop de problèmes pour trouver un nouveau contrat. Son profil de "bad boy" est forcément intéressant pour s'occuper des meilleurs attaquants adverses, même s'il lui faudra désormais joindre les actes à la parole...