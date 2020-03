Utah : Rudy Gobert donne de ses nouvelles

Cela fait désormais deux semaines que Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus, et même s’il va globalement bien, le pivot français de 27 ans n’est pas encore au top de sa forme. Mercredi, il s’est confié dans une vidéo du compte Instagram de l’agence qui le représente, ComSport. «Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours, je m'essoufflais plus vite qu'avant. Au ping-pong par exemple, ou avec des choses que je fais très facilement d'habitude. Maintenant, j'essaie de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et je reprends mon rythme petit à petit. Je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat mais le goût revient petit à petit. Hier (mardi), j'ai mangé du poulet avec une sauce bien pimentée pour voir et j'ai senti un peu. Donc ça commence à revenir. J'ai toujours eu de l'appétit. Hormis le premier jour, celui où j'ai eu de la fièvre à Oklahoma City, j'ai mangé tous les jours. J’essaye de m’entraîner tous les jours, Hier j’ai fait une bonne séance cardio, muscu. (...) Il ne faut pas tomber dans la peur. C'est une épreuve pour le monde entier au même moment. C'est une bonne opportunité pour être solidaire. On va traverser tout ça ensemble », a déclaré le joueur de Utah. Rappelons que la saison NBA est officiellement suspendue jusqu’au 12 avril, mais que la suspension devrait être prolongée pour quelques semaines encore. L’équipe de Rudy Gobert (15,1pts et 13,7rbds de moyenne cette saison) occupe la quatrième place de la Conférence Ouest avec 41 victoires pour 23 défaites.