Utah : Gobert nommé pour défendre son titre de meilleur défenseur NBA

La passe de trois pour Rudy Gobert, en cette année 2020 si particulière ? Le basketteur NBA fait partie des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur défenseur de la saison régulière de NBA. Après les années 2018 et 2019, l'international français, pensionnaire des Utah Jazz, tentera donc de remporter un troisième sacre, d'affilée qui plus est. Toutefois, cette année, le pivot aura fort à faire. En effet, à ses côtés, on trouve donc deux autres joueurs et non des moindres. Il s'agit du Grec Giannis Antetokounmpo, pensionnaire de la franchise des Bucks de Milwaukee, ainsi que Anthony Davis, qui évolue au sein des Lakers de Los Angeles. Deux têtes d'affiche de la prestigieuse Ligue et donc une sacrée concurrence pour Gobert.

Le record de Dwight Howard bientôt égalé ?

Toutefois, une nouvelle victoire pour le Tricolore et il s'agira alors d'un triplé totalement inédit. Avant lui, seul un certain Dwight Howard avait réalisé cette performance depuis le début des années 1980, avec un trophée remporté en 2009, 2010 et en 2011. En attendant ce possible futur nouveau sacre, Rudy Gobert s'est incliné avec sa franchise, à l'issue d'une double prolongation, dans la nuit de samedi à dimanche, contre Denver (134-132), dans le cadre de la saison régulière de NBA, disputée dans la « bulle » de Disney World, du côté d'Orlando en Floride aux Etats-Unis. A titre personnel, le Français, auteur d'un double-double, a réalisé un nouveau très gros match, avec des statistiques de 22 points et de 13 rebonds, malgré également 6 fautes au compteur.