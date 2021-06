Utah domine les Clippers avec un grand Mitchell

53% de réussite pour Mitchell

Le contre décisif de Gobert sur Morris



the perfect photo does not exi... pic.twitter.com/R6j10ZztiH

— utahjazz (@utahjazz) June 9, 2021

L’affiche très attendue entre le Jazz et les Clippers a débouché sur un match serré, comme on pouvait l’attendre. Une rencontre disputée à l’issue étriquée. Los Angeles se présentait avec une attaque de choix, des chiffres impressionnants : de quoi faire mal à la redoutable défense de Utah, emmenée évidemment par Rudy Gobert, meilleur défenseur NBA en 2018 et 2019 en attendant d’être probablement encore décoré cette saison dans la catégorie.Pour ce match 1, le dernier mot a finalement échu à… Utah (112-109). Le collectif du Jazz s’est montré plus solide même si l’adresse a fait défaut,Le premier affrontement s’est en effet décidé sur l’ultime possession et un dernier contre du Français. Utah a pourtant dû faire sans Mike Conley, blessé et remplacé par Joe Ingles qui a fêté sa présence dans le cinq majeur en frappant le premier à 3 points.Utah a démarré très fort en passant un 10-2 d’entrée aux Clippers avec un panier primé de Mitchell. Mais on le sait pertinemment, il y a du beau linge à LA qui en a vu d’autres. Alors Reggie Jackson et Marcus Norris se sont mis en action. Le premier à 3 points, le second au contre sur Bogdanovic mais aussi au tir à mi-distance.. Avant que Jordan Clarkson passe deux paniers à 3 points en fin de premier quart-temps (25-18).Sur son parquet lors de ce premier match de la demi-finale de la Conférence Ouest, Utah souffre, DeMarcus Cousins s’illustre en chipant un ballon à Gobert puis en marquant, avant de récidiver à 3 points. Luke Kennard passe 11 unités en 12 minutes, le Jazz peine à transformer ses actions,Mais Donovan Mitchell va se réveiller et impulser la révolte dans l’Utah. Le joueur de 24 ans enquille les actions décisives, le pécule des Clippers fond (62-57), Reggie Jackson et Gobert sont sanctionnés et doivent aller s’asseoir sur le banc. LA passe devant puis c’est l’égalité parfaite avant le dernier acte (79-79).En feu, Mitchell est bouillant sur la fin (16 points dans le dernier quart). Panier sur un long tir au terme d’un joli slalom, il déroute l’arrière-garde adverse à plusieurs reprises. Puis Paul George, pourtant la grande déception de la rencontre (20 points à 3 sur 8 à 3 points) – alors que Kawhi Leonard a fait ce qu’il a pu (23 points à 9 sur 19) -, a permis aux Clippers d’être à moins 3. Vient alors l’ultime possession de LA.Le match 2 se déroulera au même endroit dans la nuit de mercredi à jeudi à 4 heures du matin.