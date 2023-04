Une victoire pour aider Draymond Green à digérer

Suspendu pour le Game 3 de la série face aux Sacramento Kings suite à son vilain geste sur Domantas Sabonis, Draymond Green a sagement attendu le résultat de la rencontre pour parler. Et forcément, avec la victoire de son équipe, il pouvait exulter…

"Je ne savais pas qu'on pouvait être suspendu pour un Flagrant 2 qui s'est produit il y a sept ans", a-t-il ainsi ironisé, la NBA ayant décidé de le punir à cause de son historique de mauvais coups, faisant ainsi référence à son expulsion lors du Game 5 des finales NBA 2016 suite à un coup de pied contre LeBron James. "Et je ne savais pas non plus qu'on pouvait être suspendu pour avoir interagi avec le public lorsqu'il vous fait un doigt d'honneur, vous traite de tous les noms d'oiseaux, qu'il crie votre nom et qu'il scande que vous êtes nul. Je ne le savais pas non plus".

Draymond Green assure qu’être suspendu ne le traumatise pas… si ce n’est parce qu’il ne peut pas se battre aux côtés de ses petits camarades.

"Le fait d'être suspendu d'un match à ce stade de ma carrière ne m'affectera jamais d'un point de vue émotionnel, si ce n'est que mes camarades étaient dans une bataille et que je n'ai pas pu y participer. C'est écrasant parce qu'on a l'impression de les laisser seuls sur le terrain, de les abandonner. Ne pas avoir pu participer à ce combat, c'est ce qui me fait le plus mal", a-t-il ainsi conclu.