Une suspension de 8 matchs pour Ja Morant

Ja Morant et les Memphis Grizzlies sont enfin fixés. La NBA a ainsi infligé une suspension de 8 matchs au meneur du Tennessee, suite à la vidéo dans laquelle il avait exhibé une arme dans une boîte de nuit de Denver, lors d’un live sur Instagram.

"Le bureau de la ligue a mené une enquête sur l'incident du 4 mars. Sur la base des informations obtenues au cours de l'enquête, la ligue n'a pas conclu que l'arme en question appartenait à Morant, ni qu'il l'avait apportée dans la boîte de nuit ou qu'il l'avait exposée au-delà du bref extrait. L'enquête n'a pas non plus révélé que Morant possédait l'arme lors d'un déplacement avec l'équipe ou dans des installations de la NBA, et les autorités du Colorado n'ont pas trouvé de motif suffisant pour inculper Morant".

Adam Silver a toutefois qualifié la conduite de Ja Morant de "irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse". Le patron de la NBA a rappelé que son geste "avait de graves conséquences compte tenu de son énorme cote et de son influence, en particulier parmi les jeunes fans qui l'admirent."

Les matchs déjà manqués par Ja Morant sont toutefois pris en compte par la suspension, et si le meneur va perdre près de 670 000 dollars de salaire, il devrait revenir au jeu dès le 20 mars, face à Dallas.