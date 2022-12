Une statue pour Dirk Nowitzki inaugurée devant la salle des Mavericks

Après lui avoir déjà offert une rue à son nom, puis avoir retiré son maillot, les Mavericks ont offert un nouvel honneur à leur légende, Dirk Nowitzki. Ce 25 décembre 2022, l’Allemand a ainsi pu découvrir la statue à son effigie placée devant l’American Airlines Center.

« C'est une promesse que je suis heureux de tenir, car tu l'as méritée », a expliqué Mark Cuban, le propriétaire des Mavs, qui avait en effet promis à Dirk Nowitzki cette statue.

L’œuvre en bronze blanc, mesurant plus de 7 mètres, le représente en train de réaliser l'un de ses gestes favoris, ce fameux step-back sur un pied impossible à contrer. C’est l'artiste Omri Amrany, qui a déjà réalisé les statues de Michael Jordan, Magic Johnson, Wilt Chamberlain, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar ou Shaquille O'Neal, qui a produit l’oeuvre.

« Je me suis un peu posé pour me demander pour quoi les gens m'associaient à Dallas. Il y avait deux choses : le fadeaway et la loyauté. Nous les avons en quelque sorte combinées. C'était juste un clin d’œil marrant qu'il y ait 21 lettres pour les 21 années », a d'ailleurs glissé le "Wunderkid".

À la base de la statue, on peut en effet lire l'inscription « Loyalty never fades away », qu'on pourrait traduire par « La loyauté ne s'estompe jamais ». La phrase, composée de 21 lettres, fait ainsi référence à la fidélité de l'Allemand, qui n'aura connu qu'une seule franchise en 21 ans de carrière en NBA. Un véritable exploit dans le monde du sport professionnel.