Une rentrée concluante pour Andrew Wiggins

Absent des terrains depuis le 13 février dernier, avant la coupure du All-Star Game, Andrew Wiggins a profité du Game 1 face aux Kings pour effectuer son retour. Depuis son dernier match, James Wiseman est parti, et Gary Payton II est revenu. Et pour cette reprise, Wiggins a découvert le rôle de remplaçant. Jamais dans sa carrière, il n'avait débuté un match sur le banc !

« C’est génial qu’il soit de retour », a réagi Steve Kerr, après la courte défaite des Warriors. « Vous savez, nous sommes au complet avec lui sur le terrain. Notre équipe a du sens avec le retour de Wiggs, et j’ai trouvé qu’il avait l’air en forme. En première mi-temps, il a été fantastique. En seconde, il s’est peut-être un peu essoufflé, ce qui est normal, vu qu’il n’avait pas joué depuis plus de deux mois. Il a été fantastique ».

Wiggins a été "fantastique" pour son coach, et la soirée aurait pu être parfaite puisque l'ailier canadien a eu le ballon de la victoire. Il restait 10 secondes à jouer, et il s'est retrouvé avec un shoot ouvert à 3-points. Un tir pour donner deux points d'avance aux Warriors. Malheureusement, il va le manquer, et ça vient ternir sa prestation plus que correcte avec 17 points à 6 sur 14 aux tirs en 28 minutes, et même un record en carrière avec 4 contres ! « Je me suis bien senti » a-t-il confié à la fin du match. « En deuxième mi-temps, je n’ai pas mis beaucoup de tirs, mais j’ai répondu présent. Peut-être que j’ai donné l’impression d’être fatigué, mais ce n’était pas le cas. »

Pour Curry, ce sera encore mieux pour la deuxième manche, qui aura aussi lieu à Sacramento. « Il occupe un rôle important dans tout ce que nous faisons. On peut prendre cette reprise et la transformer en une énergie encore plus grande pour le Game 2. »