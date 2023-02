Une pluie d'échanges pour la "trade deadline" en NBA

Alors que Kyrie Irving et Kevin Durant avaient quitté Brooklyn en amont, on pouvait s’attendre à une « trade deadline » assez tranquille. Il n’en fut comme d’habitude rien, avec une pluie d’échanges qui se sont succédé à l’approche de l’heure fatidique… Car l’arrivée de Kevin Durant à Phoenix a mis la pression sur les équipes de l’Ouest. Les Clippers se sont ainsi particulièrement activés, en mettant la main sur Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee. Reggie Jackson, John Wall et Luke Kennard s’en vont mais Kawhi Leonard et ses camarades sortent renforcés.

Du côté de Golden State, on a fait une croix sur James Wiseman, décevant 2e choix de la Draft 2020, qui rejoint Detroit. Les Warriors en ont profité pour récupérer de multiples choix de Draft… qu’ils ont immédiatement utilisés pour récupérer Gary Payton II, parti chez les Blazers l’été dernier après avoir été essentiel dans l’obtention du dernier titre.

Pour le reste, on notera que Jae Crowder a finalement rejoint les Bucks, après un passage par Brooklyn, que les Lakers ont mis la main sur le pivot Mo Bamba, en lâchant Patrick Beverley à Orlando, tandis que Josh Richardson atterrissait chez les Pelicans. Annoncés comme les grands animateurs de la soirée, les Raptors et les Hawks ont finalement été très calmes, se contentant d’échanges marginaux.