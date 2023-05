Une partie de golf proposée par Al Horford a changé le visage des Celtics

Les Celtics sont aux portes d'un exploit extraordinaire et unique face à Miami : remporter une série après avoir été mené 3-0. Pourtant, après le Game 3, largement perdu par Boston, les espoirs semblaient très, très minces. Tout était perdu ou presque quand Al Horford a décidé de proposer une partie de golf.

« On a totalement mis de côté la séance vidéo », précise Grant Williams « On a mis le basket dans un coin et on s'est concentré sur nous, sur notre camaraderie, sur notre groupe. On s'est déconnecté de la pression, pour simplement s'amuser ensemble. On avait fait des vidéos, des dîners avant. Mais là, c'était la première fois qu'on faisait quelque chose d'actif. On a fait la séance vidéo le lendemain. »

Horford n'a pas réalisé de grosses performances sur les terrains de golf, mais l'essentiel était ailleurs. « Ce que je peux dire, au fond, c'est que le lien avec ce groupe va au-delà du terrain », glisse l'intérieur. « On est dans l'humain. Plus que le basket, je veux m'assurer que tout le monde va bien. Parfois, on est trop la tête dans la guidon au niveau professionnel, car c'est notre travail. Mais, dans le même temps, il faut voir les autres autrement. Ce fut un moment charnière. Comme le disait le coach, on a fait un choix. On est resté soudé. »

« Ce moment, ce petit bout de quelque chose, représente tout ce qu'on voit actuellement », confirme Jaylen Brown alors que Boston vient de remporter les trois derniers matches depuis cet instant. « On aurait pu jeter l'éponge, c'est ce que tout le monde s'attendait à voir. Mais on ne voulait pas partir comme ça. »