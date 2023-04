Une opération sauvetage signée Kyrie Irving

« La difficulté de ses tirs… Il donne l'impression que c'est facile. » Jason Kidd peut en effet parler de ce sentiment de facilité qui se dégage de Kyrie Irving. Surnommé « Uncle Drew », comme le rappelle son coach, il s’est livré à un véritable festival pour porter les Mavs vers une victoire capitale face aux Kings (123-119).

« J'étais dans un état de stress émotionnel, décrit par l’intéressé sur sa première période très discrète. Tu commences à regarder la feuille de stats - je n'avais marqué que six points - et c'est facile de devenir égoïste quand tu regardes tes stats. Tu te demandes comment mieux jouer. Mais en seconde période, je suis allé au combat et ça marche généralement pour moi. »

Son sentiment s’est confirmé avec un quatrième quart-temps de feu, terminé par 19 points inscrits grâce à quantité de tirs compliqués : à 3-points à un mètre derrière la ligne, après un « crossover » puis un « step-back » ou encore tout seul en transition…

« Tous les quatrièmes quarts-temps ne sont pas comme ça pour moi. Si vous regardez les derniers matchs, j'aurais aimé jouer aussi bien que ce soir. C'est du basket de désespéré. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que je me retrouvais dans un match où la victoire est impérative, donc ça fait du bien », apprécie le meneur auteur de 31 points au total (12/23 dont 6/10 de loin).

Grâce à son énorme coup de chaud, Dallas garde une chance d'arracher sa qualification au « play-in ». Les Mavs disposent maintenant du même bilan que le Thunder. Avec deux matchs restants pour chaque équipe, il faudra aux Texans gagner un match de plus que les joueurs d’OKC.