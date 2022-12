Une offre de rachat à trois milliards de dollars pour les Suns et le Mercury

Robert Sarver ayant décidé de vendre les Suns (NBA) et le Mercury (WNBA) suite aux accusations de sexisme et de racisme sur sa gestion, ça se bouscule au portillon…

Car outre l’intérêt de Floyd Mayweather, deux investisseurs en capital-risque ont ainsi fait une offre de 3 milliards de dollars pour racheter les deux franchises. Derrière cette proposition, on retrouve Jack Selby, le DG de Thiel Capital, et Jason Pressman, DG de Shasta Ventures. L’investissement (minoritaire ?) de Peter Thiel n’est pas à exclure.

Fondateur de PayPal, ce soutien de Donald Trump et financier des candidats républicains les plus réactionnaires est un personnage extrêmement controversé de la Silicon Valley.

"Je pense qu'il veut vraiment trouver quelqu'un qui aime l'Arizona, qui veut garder (les Suns) en Arizona et qui est engagé envers les fans et la communauté" rapporte en tout cas Sam Garvin, le bras droit de Robert Sarver, sur les ambitions du propriétaire actuel. Lui se verrait bien garder ce rôle de dirigeant.

"Si je devais faire partie du nouveau groupe qui l'achète, je voudrais avoir le même rôle, sinon je ne serais pas impliqué. Je peux aider à y ajouter de la valeur, à améliorer l'équipe, à augmenter les revenus, à donner au secteur basket plus d'argent pour continuer à avoir un succès durable et à obtenir plus de joueurs. Mais, je ne voudrais pas être le patron comme l'était Robert".