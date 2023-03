Une nouvelle opération à venir pour Lonzo Ball ?

Victime d’une déchirure du ménisque du genou gauche en janvier 2022, Lonzo Ball est depuis cette date passé deux fois sur la table d'opération. D'abord en janvier, puis en septembre 2022 et on a récemment appris qu'il ne jouerait pas cette saison. Face aux problèmes récurrents du joueur, qui ne progresse pas ou peu, son coach Billy Donovan a même été interrogé sur son avenir, à seulement 25 ans.

Aujourd'hui, ESPN nous apprend que l'ancien joueur des Lakers et des Pelicans pourrait à nouveau être opéré de son genou gauche. Ce serait la troisième fois en 14 mois ! Les Bulls réfléchissent encore à la question et consultent plusieurs médecins, mais le temps presse déjà puisque la rééducation pour une telle procédure sera de six mois.

En clair, si Lonzo Ball est opéré dans les prochains jours ou semaines, il pourra espérer reprendre en début de saison prochaine, qui commencera en octobre. Si tout va bien évidemment, ce qui est loin d'être le cas avec le meneur de jeu depuis l'an dernier...