Une nouvelle distinction pour Gobert

Cela n’effacera sans doute pas la déception née de sa non-sélection, cet hiver, pour le All-Star Game. Et pas seulement en raison du bonus d’un million de dollars qui s’est envolé à cette occasion. Mais après avoir été plébiscité dans le premier cinq défensif, mercredi, Rudy Gobert a été retenu dans le troisième cinq NBA.

Fort de ses 15,9 points et 12,9 rebonds de moyenne et de la belle saison du Jazz, achevée à la cinquième place de la Conférence ouest, Rudy Gobert, qui totalise 89 points - avec un vote dans la première équipe, cinq votes pour la deuxième équipe et 69 pour la troisième équipe - , est certes devancé par Nikola Jokic (411 points), logiquement retenu dans le premier cinq, et Joël Embiid (375 points), présent dans le deuxième cinq, mais devance en revanche Karl-Anthony Towns (20 points), Nikola Vucevic (4 points) ou Andre Drummond (3 points).

Présent dans le deuxième cinq en 2017, Rudy Gobert côtoie cette fois dans le troisième cinq Kemba Walker (51 points), Russell Westbrook (178 points), Blake Griffin (115 points) mais également LeBron James (111 points) qui restait sur onze apparitions consécutives dans le premier cinq. Une "first All-NBA Team" où l’on retrouve Nikola Jokic donc mais également James Harden et Giannis Antetokounmpo, qui font l’unanimité avec 500 points, et enfin Stephen Curry (482 points) et Paul George (433 points). Le deuxième cinq est quant à lui composé de Kyrie Irving (195 points), Damian Lillard (306 points), Kevin Durant (358 points), Kawhi Leonard (242 points) et Joel Embiid.