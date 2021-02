Une montée en puissance et un record pour Kelly Oubre Jr.

Kelly Oubre Jr.'s 7th triple gives him a career-high 40 and gets the @warriors bench up! pic.twitter.com/BxGi0M5goO

— NBA (@NBA) February 5, 2021

« On a joué comme on le souhaite »

Alors qu'il peinait à s'illustrer depuis son arrivée à Golden State, Kelly Oubre Jr. s'est offert un record en carrière sur le parquet de Dallas ce jeudi. Avec 40 points, il a joué un rôle important dans la victoire des Warriors au Texas (116-147). Depuis son arrivée en Californie, l'ailier tournait à 12 points par match. Un rendement insuffisant qui lui avait attiré quelques critiques.L'entraîneur des Warriors n'a d'ailleurs pas été surpris de la performance de son joueur. « Le premier quart de la saison a été difficile pour lui mais il joue de mieux en mieux. Kelly est de plus en plus à l'aise dans notre style de jeu. Les gars l'adorent et l'aident à s'adapter. C'était vraiment une belle nuit pour lui » a confié le coach du septième de la conférence ouest. En 36 minutes sur le parquet de l'American Airlines Center, l'ancien de Phoenix s'est mis en évidence. Son adresse et son activité défensive ont permis aux Warriors de venir à bout de Dallas. Le meilleur marqueur de la rencontre a aussi été le co-meilleur rebondeur de la partie avec huit prises.Cet apport a été essentiel pour compenser les absences d'Eric Paschall, Kevon Looney et James Wiseman.Après deux quart-temps et demi équilibrés, cette stratégie a fait exploser Luka Doncic et ses coéquipiers qui s'étaient imposés contre Atlanta moins de 24 heures auparavant. Elle a surtout permis à Kelly Oubre Jr. de s'illustrer et a donné satisfaction à Stephen Curry. « On a joué comme on le souhaite » a savouré en conférence de presse le meneur qui a apprécié la performance de son coéquipier « Je suis heureux de le voir battre son record de points en carrière et aider l'équipe comme il l'a fait » a-t-il poursuivi en louant sa patience. Arrivé d'Oklahoma City contre deux choix de draft cet été, le joueur de 25 ans coûte cher à sa franchise en luxury tax. Un investissement qui pourrait finir par être rentabilisé s'il continue sa progression en NBA. Celui qui tournait à 18,7 points par match l'an passé avait toujours su améliorer ses statistiques d'une saison à l'autre. Après avoir mis du temps à s'adapter à son nouvel environnement, Kelly Oubre Jr. pourrait poursuivre sur cette voie s'il parvient à jouer aussi bien à chaque fois que Golden State arrive à mettre son jeu en place.