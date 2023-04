Une défaite qui passe très mal pour les Nuggets

« C'était un match à sens unique », résume Nikola Jokic en parlant de la lourde et inattendue défaite des Nuggets sur le parquet des Rockets (124-103), pourtant plus mauvaise équipe de la conférence Ouest. Absent depuis trois matches en raison d'une douleur au mollet droit, le pivot a signé une performance moyenne au regard de ses standards, avec 14 points (7/13 aux tirs) 10 rebonds, 4 passes et 3 contres, mais surtout 8 ballons perdus.

« On a correctement démarré puis on a perdu le contrôle. Tout le match a été en leur faveur. Même quand on trouvait des tirs ouverts, on n'a pas réussi à les mettre. On n'a pas mis de lancers-francs, ils ont bloqué nos tirs, on a perdu énormément de ballons », développe le Serbe, dont l’équipe avait l’occasion de sécuriser sa première place à l’Ouest.

« On en avait parlé ce matin, et on est vraiment passé à côté de l'opportunité. Je vais évidemment leur dire quelque chose, c'est mon rôle de coach, je ne vais pas leur dire que ça va aller, ce sont des conneries », s’agace Mike Malone, qui a trouvé « inacceptable » la prestation de ses joueurs et pointant du doigt beaucoup trop de rebonds offensifs concédés (20) et de ballons perdus (20).

« Ils nous ont agressés, ils ont été l'équipe la plus physique et c'est vraiment décevant par rapport à nos efforts et notre approche ce soir, dit encore le coach des Nuggets. Si on joue comme ça, on se fera éliminer dès le premier tour. On doit rendre des comptes lorsqu'on ne fait pas notre travail. Je viens de qualifier notre équipe de soft et j'ai mis au défi quiconque de le contester. Personne ne l'a fait, parce qu'on a été soft ce soir. »