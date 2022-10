Une bague de champion pour célébrer le parcours des Warriors

Sur cette grosse bague, traditionnellement remise au champion NBA, il y a beaucoup de carats. Mais il y a aussi et surtout une histoire. Celle d’un quatrième titre remporté par les Californiens en huit saisons (2015, 2017, 2018 et 2022).

« Le parcours a son importance. C’est l’histoire que vous essayez de raconter avec n’importe quelle bague. La bague en elle-même est cool, flashy. Mais c’est vraiment la manifestation physique de ce parcours. Elle est censée vous rappeler tout ce que vous avez traversé », remarque Kirk Lacob.

L’assistant GM des Warriors a supervisé le design avec les joueurs et une bijouterie de Los Angeles pour concevoir cet objet, remis cette nuit à l’occasion de la venue des Lakers. Kirk Lacob voulait par exemple la même forme ronde que leur bague de 2015 car pour la franchise, ce titre 2022 inattendu a un arrière-goût du premier titre de l’ère Stephen Curry.

16 carats pour 16 victoires

On compte ainsi 16 carats, en référence au nombre de victoires remportées en playoffs (à titre de comparaison leur bague 2017 en comportait 11). La couronne intérieure est ornée de 0,91 carat de diamants blancs, en hommage au pourcentage de 91% de victoires à domicile de l’équipe en playoffs (11 victoires en 12 matchs).

Sur la face de la bague, une découpe du Bay Bridge est composée de 43 baguettes de diamant blanc, représentant… la performance à 43 points de Stephen Curry lors du Game 4 des Finals.

Que de détails pour une équipe de bijoutiers qui n’a eu que cinq semaines pour fabriquer les 65 bagues commandées, chacune nécessitant 40 à 50 heures et sept spécialistes différents. « Elle est plus grosse, meilleure et plus badass », qualifie même Kirk Lacob pour finir.