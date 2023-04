Un troisième trophée de Meilleur joueur du mois pour Joel Embiid

A quelques heures du "play-in", la NBA a décerné ses derniers trophées de la saison régulière, et cela concerne le mois de mars et les 10 premiers jours d'avril. Du côté des joueurs, pas de surprise à l'Est puisque Joel Embiid décroche son 3e trophée de la saison avec ses 33.3 points, 9.4 rebonds, 4.3 passes et 1.9 contre de moyenne. A l'Ouest, la NBA a décidé de récompenser la belle fin de saison des Lakers puisque c'est Anthony Davis qui remporte le trophée avec 26.2 points, 12.5 rebonds, 3.1 passes et 1.9 contre de moyenne. "AD" a tenu la baraque en l'absence de LeBron James.

Côté rookies, aucune surprise puisque Paolo Banchero remporte son 4e trophée de la saison ! Grand favori pour être élu Rookie Of The Year, l'ailier du Magic a compilé 20.3 points, 7.8 rebonds et 4.2 passes de moyenne en mars et avril. A l'Ouest, c'est Jalen Williams qui a été le plus impressionnant avec 18.7 points, 5.5 rebonds, 4.3 passes et 1.7 interception de moyenne. On devrait retrouver les deux dans le meilleur cinq rookie de l'année.

Enfin, chez les coaches, la NBA a choisi Doc Rivers pour la côte Est. Philadelphie a bouclé la saison avec 15 victoires en 22 matches pour décrocher une belle 3e place. A l'Ouest, c'est Taylor Jenkins qui rafle la mise. A la fois pour sa gestion de l'affaire Morant et la bonne tenue de son équipe malgré les blessures : 14 victoires en 22 matches.